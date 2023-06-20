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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عسكري عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية "مستوطنة عيلي"

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استدعاء عدة كتائب إضافية إلى الضفة الغربية ابتداء من الليلة، بعد مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز واستدعاء عدة كتائب إضافية إلى فرقة يهودا والسامرة ابتداء من الليلة، وذلك بالإضافة إلى تعزيز القوات الذي جرى بالمنطقة في الأسابيع الأخيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على عملية مستوطنة "عيلي" شمال رام الله، ووصفها بالهجوم الإجرامي المروع.

وأشار نتنياهو إلى الدعوات لإجراء عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، قائلا "كل الخيارات مفتوحة.. سنواصل محاربة الإرهاب بكل قوتنا وسنهزمه".

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أول تعليق من نتنياهو بعد مقتل 4 إسرائيليين في عملية مستوطنة "عيلي"

جاء ذلك بعد مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (عيلي) شمال رام الله، فيما تم اغتيال منفذي العملية وهما من بلدة عوريف.

وأضاف "قواتنا تعمل الآن في الميدان للتعامل مع القتلة. لقد أثبتنا في الأشهر القليلة الماضية أننا نتعامل مع جميع القتلة دون استثناء"، موضحا "من أساء إلينا مصيره إما في القبر أو في السجن".

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