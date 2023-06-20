يأكل لحم المتعاطي ويؤدي للبتر.. مخدر يحول الشباب الأمريكي لزومبي

تسبب قروحا بالجسم قد تتطور إلى الحاجة للبتر.. تهديد متزايد في أمريكا وارتفاع مستمر بالضحايا سببه مادة " الزيلازين" التي تخلط بـ "الفنتانيل" للحصول على أفيون صناعي رخيص تصل فعاليته لنحو 50 ضعفا من الهيروين، وهذا ما نقلته فضائية العربية من خلال تقريرها.

وطبقا لممرضة بأحد المراكز، فإن الأمر يستمر النسيج في المنطقة المصابة في الموت حتي يصل إلى العظام ويجب وقتها أن يوقوموا ببتر المنطقة.

تبذل مراكز مختصة جهدا لتعقب أماكن المتعاطين، لاخضاعهم للعلاج قبل تفاقم أوضاعهم خاصة مع تسجيل 110 آلاف وفاة بأميركا بسب جرعات زائدة في عام 2022.