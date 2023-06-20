معركة صعبة.. بيان عاجل من البنتاجون بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا أدركت في البداية أن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون صعبًا، لكنها تعتقد أن كييف لديها الأسلحة اللازمة.

وقالت سينج، في إفادة صحفية، حول تقييم واشنطن للنتائج الحالية للهجوم المضاد الأوكراني: "كانت تقييماتنا في البداية واضحة تمامًا... لقد فهمنا أن هذه ستكون معركة صعبة" .

وأضافت أن “كييف بحاجة إلى وقت، لكن الولايات المتحدة واثقة من أن الأوكرانيين لديهم القدرة اللازمة لشن هجوم مضاد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن القوات الأوكرانية واجهت صعوبات ومقاومة قوية خلال الهجوم المضاد.

وكتبت ماليار، عبر “تليجرام”، "من الواضح أن الناس يريدون أن يكون الأمر كما هو الحال في الأفلام، وأن يتم التحرير بسرعة كبيرة، في الساعة 13.00 بدأ الفيلم، بعد ساعة وعشرين دقيقة انتهى بالفعل ومن الواضح ما حدث… بالطبع، لن يكون الأمر كذلك في الحياة الواقعية... سوف نمضي قدما تدريجيا، في مواجهة الصعوبات والمقاومة القوية”.

وكان رئيس لجنة دفاع مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، قال اليوم الثلاثاء، إن قوات كييف ستستنفد قدراتها الهجومية في يوليو إذا استمر معدل الإصابات الحالي في أوكرانيا.

وأوضح كارتابولوف، أن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 900 جندي بين قتيل وجريح خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، كما فقدت القوات الأوكرانية تسع دبابات وعشرات المركبات المدرعة خلال نفس الفترة.