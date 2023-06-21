منتخب السنغال يهزم البرازيل 4-2 في مباراة ودية

حقق منتخب السنغال مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة دولية جمعتهما بالبرتغال.

افتتح لوكاس باكيتا التسجيل لـ البرازيل في الدقيقة 11، قبل أن يُعادل ديالو النتيجة لـ السنغال في الدقيقة 22.

وسجل ماركينيوس مدافع منتخب البرازيل، الهدف الثاني للسنغال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52.

وأحرز ساديو ماني الهدف الثالث لـ السنغال بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة جزاء البرازيل في الدقيقة 56.

وقلص ماركينيوس الفارق لـ البرازيل بتسجيله الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 58.

وأكد ساديو ماني انتصار “أسود التيرانجا”، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 97 من ركلة جزاء.