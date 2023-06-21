عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السنغال يهزم البرازيل 4-2 في مباراة ودية

منتخب السنغال
منتخب السنغال

حقق منتخب السنغال مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة دولية جمعتهما بالبرتغال.

افتتح لوكاس باكيتا التسجيل لـ البرازيل في الدقيقة 11، قبل أن يُعادل ديالو النتيجة لـ السنغال في الدقيقة 22.

وسجل ماركينيوس مدافع منتخب البرازيل، الهدف الثاني للسنغال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52.

وأحرز ساديو ماني الهدف الثالث لـ السنغال بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة جزاء البرازيل في الدقيقة 56.

وقلص ماركينيوس الفارق لـ البرازيل بتسجيله الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 58.

وأكد ساديو ماني انتصار “أسود التيرانجا”، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 97 من ركلة جزاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

المحترم اللي في العمارة.. زوجة لؤي هربت منه لتقع ضحية لصاحب الجلباب الأسود

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

رئاسة الزمالك.. تقرير قضائى عاجل ينتصر لـ مرتضى منصور

ترشيحاتنا

لماذا تصدّرت الـ 20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة التريند؟.. رامي رضوان يجيب

الاحتراف مازال في البال.. محمد الشناوي يصدم جماهير الأهلي

سيدة تتهم الشرطة بقتل زوجها .. مصدر أمني يكشف حقيقة الواقعة

وضع حرج.. تحذير من الأمم المتحدة بشأن منظومة الطاقة الأوكرانية

إيه العظمة والحلاوة دي.. يوسف الحسيني يتحدث عن الـ 20 جنيهًا الجديدة|فيديو

منتخب السنغال يهزم البرازيل 4-2 في مباراة ودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحس بالقئ والغثيان .. أعرف أبرز أسباب حدوثه

عليها 5 أشخاص.. تفاصيل اختفاء غواصة بالقرب من حطام تيتانيك

احترسي.. ماذا يحدث عند استخدام أحمر الشفاة بشكل منتظم؟ 

الأفضل في تاريخ العملات المصرية| 3 علامات جديدة في الـ 20 جنيها البلاستيكية.. هل لاحظتها ؟

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ