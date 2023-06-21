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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ قطر بشأن إعادة فتح السفارات مع البحرين

قطر والبحرين
قطر والبحرين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنه يجري العمل على إعادة فتح السفارات بين قطر والبحرين، تنفيذًا لما تضمنه بيان قمة "العلا".

وأضافت الخارجية القطرية، في بيان صدار عنها أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار التنسيق بين البلدين في هذا الأمر.

وأوضح الأنصاري أنه "يجري العمل لفتح السفارات بين البلدين، بعد عودة رحلات الطيران بمعدل 6 رحلات يوميًا".

ولفت متحدث الخارجية القطرية إلى أن لجنة المتابعة "القطرية - البحرينية" عقدت اجتماعها الـ 3 في مدينة الدوحة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعد استكمالا لاجتماعاتها السابقة.

واستطرد أن كل تلك التحركات تأتي ضمن تنفيذ ما توصل إليه القادة في اجتماع قمة "العلا" في المملكة العربية السعودية حول عودة العلاقات، ووفقًا لإرادة قيادتي البلدين، التي تهدف إلى تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين.

وفي وقت سابق، قال متحدث الخارجية القطرية إن الخطوة المقبلة في عودة العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة هي تعيين السفراء.

وأوضح أن "إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

وأضاف: "الزيارات بين وفود البلدين مستمرة منذ أشهر، وعودة التمثيل الدبلوماسي ستكون دفعة إيجابية للعلاقات السياسية، واستمرار تبادل الزيارات بين المسؤولين سيكون طبيعياً”.

قطر البحرين بيان قمة العلا العلاقات الدبلوماسية متحدث الخارجية القطرية

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