شريف عامر يعرض الـ20 جنيهًا الجديدة على الهواء قبل طرحها رسميًا اليوم.. فيديو

استعرض الإعلامي شريف عامر على الهواء العملة الجديدة من فئة العشرين جنيهًا المصنوعة من البوليمر، وذلك قبل طرحها رسميًا بالبنوك، اليوم الأربعاء.

وردا على الشائعات ، قام “ عامر ” خلال تقديمه لبرنامج "حدث في مصر"، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر ، العملة في اتجاهات مختلفة للتأكد أن العلامة المائية الموجودة على مسجد محمد علي، لا تتحول إلى ألوان قوس قزح .

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيهاً، طُبعت بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية، اعتمادًا على هولوجرام وعلامات مائية تمت صناعتها بمجمع NASPS بالعاصمة الإدارية، وتتميز العملة الجديدة بتصميم يدعم ذوي الهمم بعد إضافة طريقة برايل.