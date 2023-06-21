والدة أحد المفقودين بمركب الهجرة غيرالشرعية: ابني اتصل بيا وقاللي ادفعي بدل ما يموتوني|فيديو

قالت السيدة سعدية صلاح، والدة أحد المفقودين في مركب الهجرة غير الشرعية : " ابني ما تمش 14 سنة كلمني وقالي أنا في ليبيا ادفعي الفلوس عشان اسافر بدل ما يموتوني.. استلفت وجوزي خد قرض" .

وتابعت السيدة سعدية صلاح ، خلال استضافتها في برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أنه لا يوجد أحد في عيلتها سوا ابن عمها في إيطاليا منذ 18 سنة ، ولديها ابن أكبر عمره 17 عامًا .

وأكملت: في شخص رن علينا وقابلونا على طريق الشرقية وجوزي قابله واداله فلوس ، وجالنا كشف لأسامي الناس اللي هيمشوا، ولقينا تاني يوم بيقولوا المركبة مشيت .

وأشارت الدكتورة سها الجندي خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المصريين الناجين من الغرق متواجدون في أحد معسكرات اليونان، وهناك موافاة بيننا وبين أثينا بشأن أسماء الناجين.