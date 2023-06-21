أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-6-2023

واصل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقراره على مستوى جميع البنوك العاملة في مصر.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 وفقا لأخر تحديث بالبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم "الأربعاء" فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنوك (ميد بنك، الأهلي الكويتي) نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .



أسعار الدولار في مصر اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB، المصرف المتحد، كريدى اجريكول، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنوك ( البنك الأهلى المصري، بنك مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار

ويقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء مُسجلًا 30.95 جنيه للشراء.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 نحو 5.7 مليارات دولار مقابل 3.3 مليار جنيه عن النصف المماثل من العام المالي 2021-2022 بارتفاع 72% وفقاً لتقرير البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقرّر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) رفع أسعار الفائدة أوائل مايو الماضي بمقدار25 نقطة أساس إلى نطاق 5%- 5.25% وهي الزيادة العاشرة في 14 شهرًا.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة للمرة العاشرة علي التوالي لتصل بذلك لأعلى مستوى لها منذ 16 عامًا بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام 2007.