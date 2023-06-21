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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مُعيد تعدى على أستاذ جامعي في المستشفى التعليمي بطنطا بسلاح ناري

مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة  أول طنطا حبس مدرس معيد بكلية طب طنطا 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه في واقعة التعدي بالضرب بسلاح "فرد خرطوش" على طببب بقسم القلب داخل أحد عنابر المرضى بالمستشفى التعليمي.

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وكان المستشفى التعليمي بطنطا شهد واقعة تعدي معيد بقسم التشريح بكلية الطب جامعة طنطا بالتعدي بسلاح فرد خرطوش علي أستاذ قلب وصدر حال مباشرة عمله ومتابعة الحالة الصحية للمرضي داخل أحد العنابر  بالطابق الرابع بالمستشفي أسفر الحادث عن إصابة المجني عليه بجرح صليبي بالرأس وجري نقله إلى العناية المركزة .

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وكشفت مصادر داخل جامعة طنطا ان نتيجة خلافات بين الطرفين حيث الطبيب المتهم كان يعمل بقسم القلب والصدر قبل أن يقوم المجني عليه بكتابة مذكرة ضد المتهم ونقله إلى قسم التشريح وعلي إثر ذلك قرر المتهم التربص والانتقام من المجني عليه.

 

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية  إخطارا من الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي يفيد بقيام معيد يدعي "احمد .س ع "بالتعدي بالضرب بسلاح ناري علي "عبدالهادي .ط " أستاذ متفرغ بقسم القلب والصدر داخل أحد عنابر المرضي بالمستشفى التعليمي .

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وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش و13 طلقة نارية وتبين أثناء قيام المجني عليه بمباشرة عمله والكشف ومتابعة الحالة الصحية للمرضي فوجئ بتربص المتهم له، وتعدي المتهم بالضرب على المجني عليه من الخلف بواسطة سلاح ناري أسفر عن إصابة المجني عليه بجرح صليبي بالرأس وجري نقله إلى العناية المركزة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان والتحفظ على سلاح الجريمة.

 

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