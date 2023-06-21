الغواصة المفقودة.. 3 طائرات عسكرية أمريكية للمساعدة في البحث

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن إرسال 3 طائرات عسكرية من طراز C-17 من قبل الولايات المتحدة لدعم عمليات البحث والإنقاذ الخاصة بالغواصة المفقودة في ساحل نيوفاوندلاند.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قالت سابرينا سينج، نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون، إن الطائرات تحمل "شحنة ومعدات تجارية متعلقة بالإنقاذ من بوفالو بنيويورك إلى مدينة سانت جون.

وأضافت أن الطائرات الثلاث غادرت بوفالو وستهبط في سانت جون هذا المساء.

وكان خفر السواحل الأمريكي، قال أمس الثلاثاء، إن الجهود المبذولة لتحديد موقع الغواصة التي فقدت أثناء رحلتها إلي حطام سفينة تيتانيك لم تسفر عن أي نتائج، حيث من المقرر أن يتضاءل الأكسجين المتبقي على متن الغواصة في غضون 40 ساعة.

وذكر مسؤول في خفر السواحل الأمريكي: “اليوم، لم تسفر جهودنا في البحث عن أي نتائج".

وأوضح خفر السواحل الأمريكي، أن الأكسجين المتاح للتنفس على الغواصة يكفي لمدة 40 ساعة فقط.