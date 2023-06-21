عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغواصة المفقودة.. 3 طائرات عسكرية أمريكية للمساعدة في البحث

الغواصة المفقودة
الغواصة المفقودة

أعلنت وزارة الدفاع  الأمريكية "البنتاجون"، عن إرسال 3 طائرات عسكرية من طراز C-17 من قبل الولايات المتحدة لدعم عمليات البحث والإنقاذ الخاصة بالغواصة المفقودة في ساحل نيوفاوندلاند.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قالت سابرينا سينج، نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون، إن الطائرات تحمل "شحنة ومعدات تجارية متعلقة بالإنقاذ من بوفالو بنيويورك إلى مدينة سانت جون.

وأضافت أن الطائرات الثلاث غادرت بوفالو وستهبط في سانت جون هذا المساء.

وكان خفر السواحل الأمريكي، قال أمس الثلاثاء، إن الجهود المبذولة لتحديد موقع الغواصة التي فقدت أثناء رحلتها إلي حطام سفينة تيتانيك لم تسفر عن أي نتائج، حيث من المقرر أن يتضاءل الأكسجين المتبقي على متن الغواصة في غضون 40 ساعة.

وذكر مسؤول في خفر السواحل الأمريكي: “اليوم، لم تسفر جهودنا في البحث عن أي نتائج".

وأوضح خفر السواحل الأمريكي، أن الأكسجين المتاح للتنفس على الغواصة يكفي لمدة 40 ساعة فقط.

البنتاجون الغواصة السياحية المفقودة طائرات عسكرية الدفاع الأمريكية البحث والإنقاذ الأكسجين الغواصة المفقودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

ترشيحاتنا

الأمن يضبط سيدة تركت طفلاً رضيعاً أمام دار رعاية بالقليوبية

ينذر بفيضانات خطيرة|ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا يهدد حياة 240 مليون شخص

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى

الغواصة المفقودة.. 3 طائرات عسكرية أمريكية للمساعدة في البحث

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة ثالث أيام العشر من ذي الحجة

رسميا.. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع كانتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ