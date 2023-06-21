شدة خفيفة.. محمد الشناوي يكشف تفاصيل خناقته مع كهربا

كشف محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل خناقته مع محمود عبد المنعم كهربا، زميله بالفريق، خلال الفترة الماضية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في الفترة الماضية عن نشوب خلاف بين الشناوي وكهربا مما أدى إلى تغريم الأخير من جانب إدارة الأهلي.

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة “أبو ظبي الرياضية”: “كهربا لم يحدث معه أي مشكلة مثلما تحدثت الأخبار، ما حدث شدة خفيفة، وكان كهربا جديد في النادي وتم معاقبته على الأمر ولم يحدث أي شئ بعد ذلك وأنا أحبه وأقدره”.

كهربا هداف دوري أبطال إفريقيا

وكان محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي قد توج بجائزة هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 أهداف بالتساوي مع بيتر شالولالي، لاعب صن دوانز الجنوب إفريقي.