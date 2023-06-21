روسيا تتسلم غواصتين نوويتين جديدتين بحلول نهاية العام

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، بأن البحرية الروسية ستتسلم غواصتين نوويتين جديدتين بحلول نهاية العام الجاري 2023.

وذكر أليكسي رخمانوف، رئيس شركة بناء السفن المتحدة لوكالة “تاس” أن طراد صواريخ الغواصة الاستراتيجية التي تعمل بالطاقة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث والغواصة متعددة الأغراض التي تعمل بالطاقة النووية كراسنويارسك ستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2023.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا بدء اختبارات غواصة الصواريخ الباليستية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو الجاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن سابقًا أن بلاده ستعمل على زيادة وتيرة بناء أنواع مختلفة من السفن الحربية، وتدريب البحارة على أساس الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة، وستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في محيطات العالم.