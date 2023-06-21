أوسوريو يحدد 4 مراكز للصفقات الجديدة بالزمالك

أكد الإعلامي إسلام صادق استقرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على المراكز التي تحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل دعم فريقه بعناصر مميزة، وسد جميع الثغرات.

وأضاف الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة" تن" عقد أوسوريو جلسة مع مسئولي الكرة بالقلعة البيضاء، حدد خلالها المراكز التى تحتاج لتدعيم، ورصد فى الوقت الحالي 4 مراكز فى الفريق الأبيض وهي المهاجم و لاعب الوسط و الجناح و المهاجم .

وأضاف :"بدأت إدارة الكرة التحرك بقوة فى هذا الملف، من أجل تلبية طلبات المدرب الكولومبي، لاسيما أن إدارة الزمالك ترغب فى بناء فريق قوى يتمكن من إعادة البطولات للقلعة البيضاء من جديد".