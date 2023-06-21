بعد زيارة بلينكن لـ بكين.. بايدن يصف نظيره الصيني بـ الديكتاتور

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينج بأنه ديكتاتور، مضيفًا أن شي شعر بالحرج الشديد عندما انفجر بالون صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة مؤخرًا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا بعد يوم من لقاء وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مع شي خلال زيارة الأول إلى الصين بهدف تخفيف التوترات بين البلدين.

وقال بايدن في حملة جمع التبرعات: "السبب الذي جعل شي جين بينج منزعجًا للغاية عندما أسقطت البالون هو أنه لم يكن يعلم أنه كان موجودًا".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج أكد في وقت سابق، إحراز تقدم مع أمريكا، حيث تم التوصل إلى "أرضيات تفاهم" بين بكين وواشنطن، مؤكدًا أن الصين تحترم مصالح الولايات المتحدة ولا تسعى لتحديها أو إقصائها.

وأضاف الرئيس الصيني خلال حديثه لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لا ينبغي على أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر أو حرمانه من حقه المشروع في التنمية. وعلى الجانبين الالتزام بالتفاهمات المشتركة التي توصل إليها الرئيسان الصيني والأمريكي جو بايدن في بالي، وترجمة البيانات الإيجابية إلى أفعال من أجل استقرار وتحسين العلاقات الثنائية".

ولفت إلى أن العالم يحتاج لعلاقات متوازنة ومستقرة بين بكين وواشنطن، مشيرًا إلى أن البلدين إمكانهما التغلب على الصعوبات والعثور على مسار للتواصل.

وأضاف الرئيس الصيني أنه لا يجب على بكين أو واشنطن محاولة إملاء مسار أيهما على الطرف الآخر، داعيًا الولايات المتحدة إلى تبني موقف منطقي وعملي مع الصين.