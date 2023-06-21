من المطبخ المغربي.. طريقة عمل كوكيز الجوز و القرفة في نصف ساعة

تعتبر طريقة عمل كوكيز الجوز و القرفة من الحلويات المغربية، و التي يمكن تحضيرها بخطوات سريعة وهي مفضلة لكل من الكبار والأطفال.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كوكيز الجوز والقرفة، وهي من وصفات المطبخ المغربي، ويمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، ويمكن لهذه المقادير أن تقوم بعمل 36 قطعة من البسكويت.

طريقة عمل كوكيز الجوز والقرفة

طريقة عمل كوكيز الجوز والقرفة

مقادير طريقة عمل كوكيز الجوز و القرفة :

كوب زيت

كوب سكر بودرة

3 أكواب طحين

1.5 كوب حوز مطحون ناعم

2 بيضة

ملعقة كبيرة فانيليا

كمية من القرفة

طريقة عمل كوكيز الجوز و القرفة :

_ نقوم بتسخين الفرن على 170 درجة مئوية، ونفرش صينية بورق الخبز.

_ نضع السكر و الزيت و البيض و الفانيليا في وعاء كبير، ونخفق جيدا.

_ يضاف الطحين تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.

_ يضاف الجوز المطحون و قلبي.

_ نشكل كرات بيدك و ونضعها في الصينية، ونضغط عليها بباطن يدك.

_ ننثر عليها القرفة، ونضع نصف حبة جوز على كل واحدة.

_ ندخل كوكيز الجوز والقرفة في الفرن لمدة 15 دقيقة.