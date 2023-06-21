تشمل "الحج والأضاحي".. الأمن العام السعودي يحذر من الإعلانات المضللة



حذر الأمن العام السعودي مما وصفها بـ"الإعلانات المضللة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشمل "أداء فريضة الحج والأضاحي".

ودعا في منشور على تويتر، "المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها".

كما نبه لإعلانات تتعلق بـ"بيع أساور حج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية".

وأكد أنه "سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق من يتم ضبطهم".

وأوضح أن "مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة بتنفيذ الهدي نيابة عن حجاج بيت الله الحرام".

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، الثلاثاء، قدوم (1,342,351) حاجا خلال موسم الحج لهذا العام، عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

وأوضحت الجوازات أن القادمين "من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,280,240) حاجا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57,463) حاجا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,648) حاجا".