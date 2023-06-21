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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ جنين: إسرائيل تجر المنطقة بأكملها إلى حرب دموية

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

قال اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين الفلسطينية، إن هناك أحاديث من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك مطالب من داخل الحكومة الإسرائيلية من بعض الأقطاب اليمينية بضرورة النظر إلى عملية عسكرية برية داخل جنين.

وأضاف "الرجوب" في تصريحات خاصة لـ "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني لدية من الإرادة والتصميم في الاستمرار من مواجهة الاحتلال بكل إمكانياته المتاحة.

وأوضح أن الاحتلال سيكون خاسرًا في عدوانه لأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وعلى حكومة الاحتلال أن تدرك أن العنف لن يجلب إلا العنف.

وتابع محافظ جنين، أن هناك عنفا يمارس على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي التدخل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة تلافيًا للانفجار الذي يحضّر له غلاة المتطرفين.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي سيدفع ثمن هذا العدوان مهما امتلك من إمكانيات، مشيرًا إلى أنها تجر المنطقة بأكملها إلى حرب دموية ولن يمر عدوانها دون رد.

وأكد "الرجوب" أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال ولن يرفع الراية البيضاء، ولن يستطيع الاحتلال أن ينهي وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

 

 إقامة دولتهم 

 

وأوضح أن إسرائيل تديرها حكومة متطرفة تنكر حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وتسعى لإقامة المزيد من المستوطنات.

وسائل الإعلام الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية جنين الشعب الفلسطيني الاحتلال

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