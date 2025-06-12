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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الانتقام الأعمى.. غمرتها بالمياه وألقتها بجوار بلاعة.. حكم رادع من المحكمة

الانتقام الأعمى.. غمرتها بالمياه وألقتها بجوار بلاعة.. حكم رادع من المحكمة
الانتقام الأعمى.. غمرتها بالمياه وألقتها بجوار بلاعة.. حكم رادع من المحكمة
إسلام دياب

خلافات عديدة بين «انتصار» و«ياسمين» أثار الغضب والضغينة فى نفس انتصار وتولدت لديها الرغبة في الانتقام من شقيقة ياسمين وتدعى الطفلة «سجود» وبعد فكر وتدبر انتوت قتلها وأعدت لهذا الغرض مخططا إجراميا فتتبعت خط سير الطفلة وقامت باستدراجها لمسكنها قاصدة إبعادها عن أعين ذويها..


ظفرت انتصار بالطفلة وقامت بغمر رأسها في إناء ممتلئ بالمياه حتى أزهقت روحها قاصدة من ذلك قتلها وهو ما توافق مع ما أوراه تقرير الصفة التشريحية من حدوث الوفاه نتيجة إسفكسيا الغرق وتأيد بتحريات الشرطة والتى دلت على أن المتهمة انتصار هى مرتكبة الواقعة.
قامت انتصار بإلقاء جثمان الطفلة البريئة أرضا بجوار إحدى غرف الصرف الصحي وملابسها مغموره بالمياه، وتم القبض عليها وبعرضها أمام النيابة العامة أمر بإحالتها لمحكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سامى بده ومايكل نعيم ميخائيل الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أحمد محمود عبد الحكم وكيل النيابة وأمانة سر حسن عبد المجيد قضت بمعاقبة انتصار سليمان بالسجن المشدد 15 عاما وألزمتها المصاريف الجنائية.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ برفض الطعن المقدم من المتهمة وأيدت حكم محكمة الجنايات.

خلافات الانتقام طفلة قتل طفلة محكمة جنايات الزقازيق

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