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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جثـ..ـة صغير تثير الفزع في المعصرة.. وجهات التحقيق تبحث في الواقعة

جثة صغير تثير الفزع في المعصرة.. وجهات التحقيق تبحث في الواقعة
جثة صغير تثير الفزع في المعصرة.. وجهات التحقيق تبحث في الواقعة
إسلام دياب

بدأت الجهات المختصة التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل صغير به إصابات بمنطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف الجهات المختصة، بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طفل به إصابات، أثارت حالة من الفزع بين أهالي المنطقة بمنطقة المعصرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل به عدة إصابات، ويتم الاستماع إلى أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة اتخاذ اللازم.

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