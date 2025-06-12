بعد إصابة 10 مواطنين.. قرار عاجل ضد سائق ميكروباص انقلب بالركاب في النزهة

قررت نيابة النزهة التحفظ على سائق سيارة ميكروباص انقلبت بالركاب بطريق جوزيف تيتو بنزلة الكوبري في منطقة النزهة شرق القاهرة، ما أسفر عن إصابة 10 مواطنين بإصابات متفرقة.

تم إحالة السائق إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، بعد أن تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بطريق جوزيف تيتو يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص بنزلة كوبري جوزيف تيتو في منطقة النزهة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وعادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.