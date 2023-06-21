ستكون يوما مصدرا كبيرا للطاقة.. بلينكن يعلن عن حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا

أكدر وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، وقوف واشنطن إلى جانب أوكرانيا حتى تنتصر مهما طال الوقت، مشيرا إلى تقديم دعم بـ 1.3 مليار دولار كمساعدات إضافية لجهود إعادة إعمار أوكرانيا.

ووفقا لوكالة “رويترز”، قال بلينكن، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لندن، إن الولايات المتحدة ستدعم اوكرانيا في إصلاح شبكات الطاقة المتضررة من الحرب، كما تدعم أيضا كافة الإصلاحات الاقتصادية والانتقال للحوكمة في أوكرانيا.

وتابع: "سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني لأطول فترة".

وأوضح "سنستثمر 520 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة الطاقة الخاصة بها"، مشددا على أن أوكرانيا ستكون يوما ما مصدرا كبيرا للطاقة.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن التعافي في أوكرانيا لا يكمن فقط في مساعدة الشعب على العيش بل ببناء الأسس وتعميق جذور الديمقراطية.

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية اتخذت خطوات كبيرة وصعبة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأشار بلينكن إلى أن روسيا دعت لتدمير أوكرانيا، مشددا على أنها من ستدفع ثمن الدمار وستتحمل في نهاية المطاف تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا .