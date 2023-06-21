في زيارة عمل.. محمد بن زايد يستقبل رئيس الكونغو

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في مجلس قصر البحر، دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.



وبحث بن زايد والرئيس دينيس ساسو خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والكونغو وفرص تطوير علاقاتهما خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية الحيوية، حسبما أفادت وام.



كما تبادل بن زايد ورئيس جمهورية الكونغو وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وحضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وعدد من كبار المسؤولين ..كما حضره الوفد المرافق لرئيس جمهورية الكونغو الذي يضم معالي جان كلود غاكوسو وزير الخارجية وجان دومينيك أوكيمبا أمين عام مجلس الأمن القومي وعدداً من كبار المسؤولين.