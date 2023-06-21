أسامة ربيع: تسعيرة جديدة لمرور السفن بالقناة والعمل بها في يناير القادم



أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه يتم العمل على دراسة تسعيرة العبور في قناة السويس وفقا لمعايير كثيرة جدا أولها سعر الوقود عالميا وايجار السفن، مشيرا إلى أن الإعلان عن قرار التسعير سيكون في شهر أكتوبر والتطبيق في يناير المقبل.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي و مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أن قناة السويس ملك للشعب المصري ولا يمكن خصخصة اي جزء منها وغير وارد على الإطلاق، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت أرباح خلال السنوات المالية 2022/ 2023 أعلى عائد سنوي في تاربخ القناة بلغ 9 مليار و 400 مليون دولار .



وأوضح ربيع، أنه تم طرح بعض مشروعات قناة السويس في البورصة ضمن برنامج الحكومة للطروحات، لافتا الى أنه تم طرح 20% من شركة القناة للرباط في البورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية.