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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: لا توجد أسس لتمديد صفقة الحبوب

صدى البلد

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أسس لتمديد صفقة الحبوب، مشيرا إلى أن الجزء المتعلق ببلاده والالتزامات تجاهها لم يتم الوفاء بها بعد. 


وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية أسس لدى روسيا لتمديد صفقة الحبوب: "لا، لا توجد أي أسس لأنه لم يتم الوفاء بالجزء المتعلق بروسيا". 


وكان مصدر روسي مطلع على المفاوضات الخاصة بصفقة الحبوب قد أعلن في وقت سابق أن الوضع حول مسألة تمديد "صفقة الحبوب" لا يبعث على التفاؤل، لافتا إلى أن مخاطر وقف الصفقة لا تزال قائمة. 


ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أمس الثلاثاء: "إن روسيا تعتقد أن 18 يوليو القادم سيكون يوم إنهاء صفقة الحبوب"، غير مستبعد إجراء اتصالات جديدة مباشرة مع الأمم المتحدة بشأن هذه الصفقة. وجرى تمديد صفقة الحبوب في مايو المنصرم حتى 17 يوليو المقبل، بينما حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن موسكو ستوقف تمديد الصفقة إذا لم تتم معالجة مخاوفها بشأن تنفيذ البنود الخاصة بالصادرات الزراعية الروسية.

 

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