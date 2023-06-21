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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يوم واحد.. الدفاع الروسية تكشف عن خسائر هائلة في صفوف الجيش الأوكراني

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، نجاح قواتها في صد هجمات عديدة للجيش الأوكراني، معظمها على ثلاثة محاور أساسية، مشيرة إلى مقتل نحو 835 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أفادت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بأن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولات تنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك.

وذكر التقرير أن إجمالي خسائر العدو في يوم على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا بلغت 200 جندي، و8 دبابات، و6 عربات مشاة قتالية، و13 مركبة قتالية مدرعة، و3 مركبات، إضافة إلى عدد من المدافع وراجمة صواريخ "جراد".

وأشارت إلى صد هجومين من وحدات اللواء 65 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، معزز بالدبابات في مناطق نوفودانيلوفكا ويابلوكوفو في مقاطعة زابوريجيا.

وأضاف البيان أنه "على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 10 هجمات للعدو، الذي خسر ما مجموعه نحو 400 جندي ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 مركبات".

كما أكدت تدمير أرتالا لاحتياطيات العدو التي تتقدم على اتجاه لوبكوفو وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك تم تدمير القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة بيلوغوري في مقاطعة زابوريجيا.

 

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