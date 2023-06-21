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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة قطر وسلطنة عمان.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى الكويت

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، سيتوجه إلى دولة الكويت التي تعتبر المحطة الثالثة له في جولته الخليجية الحالية.

وغادر وزير الخارجية الايراني سلطنة عمان متوجها إلى الكويت التي تعد البلد الثالث في جولة أمير عبداللهيان الحالية في منطقة الخليج العربي.

وبدأت جولة عبداللهيان الخليجية بزيارة دولة قطر، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني التقى بـ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك في أول لقاء رسمي له من جولته الإقليمية إلى دول الخليج والتي تشمل أيضا سلطنة عمان.

وأضافت الخارجية الإيرانية عبر صفحتها على تويتر، أن الجانبين بحثا القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وعلى الجانب الآخر، أفادت وكالة الأنباء القطرية، أنه خلال المقابلة استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

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