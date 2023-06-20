أمير قطر يعقد اجتماعا عاجلا مع وزير الخارجية الإيراني في الدوحة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان التقى بـ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك في أول لقاء رسمي له من جولته الإقليمية إلى دول الخليج والتي تشمل أيضا سلطنة عمان.

وأضافت الخارجية الإيرانية عبر صفحتها على تويتر، أن الجانبان بحثا القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وعلى الجانب الآخر، أفادت وكالة الأنباء القطرية، أنه خلال المقابلة استعراض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما عقد وزير الخارجية الإيراني اجتمعا رسميا مع نظيرة القطري في الدوحة، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة البينية، وآخر مستجدات الاتفاق النووي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية لاسيما جهود دعم الاستقرار في أفغانستان، وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد الجانبان ضرورة استمرار الحوار حول أمن واستقرار المنطقة، ودعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيزه.