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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة صحفية للتونسية مني نور الدين وعرض الأفلام الروائية بمهرجان چربة للسينما العربية

صدى البلد

يخصص مهرجان چربة للسينما العربية ، اليوم ندوة صحفية للفنانة الكبيرة مني نور الدين الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته الثانية، والتي انطلقت يوم 18 يونيو وتستمر حتي يوم 24 من نفس الشهر، ويدير تلك الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر بحضور وسائل الاعلام التونسية والمصرية .

ويعرض أيضا ضمن برنامج اليوم من مهرجان چربة للسينما العربية الفيلم الروائي القصير (عن بُعد) لراشيل عون، لبنان، وفيلم (انعاش) لعمرو علي، سوريا وفيلم (كبريت)، لسلمى مراد السعودية، والفيلم الروائي الطويل  (أخطبوط)، لكريم قاسم، لبنان.

مهرجان "جربة للسينما العربية " أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم ، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور .

ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة " جربة " السياحية  بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية .

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