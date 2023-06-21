مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصه عن اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، حيث يترقب الملايين اجتماع البنك المركزي الدوري، والذي من المقرر أن يعقد غداً الخميس 22 من يونيو ، وهو الاجتماع الرابع لأعضاء اللجنة خلال العام الجاري.



ومن المنتظر أن تنعقد اللجنة في موعدها دون تبكير لبحث أسعار الفائدة الجديدة في ظل عودة موجة التضخم للارتفاع من جديد حسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي وعلى عكس كافة التوقعات من الخبراء والتي كانت ترى أن التضخم بدأ يسير في اتجاه الانخفاض بعد تقرير أبريل الماضي بما يعني أن اجتماع البنك المركزي الرابع خلال عام 2023 قد يسير أيضا في اتجاهين الأول التثبيت لأسعار الفائدة والآخر الرفع.

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