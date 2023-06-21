عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.. ماذا تناقش في فرنسا؟

ماكرون
ماكرون

يجتمع رؤساء دول وقادة أعمال ونشطاء من جميع أنحاء العالم في باريس هذا الأسبوع للبحث عن طرق لإصلاح بنوك التنمية في العالم، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،  وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتتناول القمة، مناقشة إعادة هيكلة الديون والحد من الفقر يومي الخميس والجمعة، بينما ستكون قضايا المناخ هي موضوع المؤتمر ، مع وجود ممثلين من الدول النامية من  إفريقيا وآسيا  في النقاش الرئيسي.

تعرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لانتقادات لعدم وضع تغير المناخ في قرارات الإقراض وهيمنة الدول الغنية مثل الولايات المتحدة، مع استبعاد الدول الأكثر احتياجًا، وعدم مساعدتها من خطر الاحتباس الحراري.

في حين أن هذه هي المشاكل الأساسية التي يجب حلها ، يشك البعض في أن القمة التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستكون قادرة على اتخاذ خطوات كبيرة لتصحيح تلك التحديات.

ومع ذلك ، فإن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد ستجذب ما يقرب من 50 رئيس دولة وحكومة - من ألمانيا والبرازيل والسنغال وزامبيا وأكثر - مع تمثيل أكثر من 100 دولة.

سيلعب رئيس وزراء باربادوس ميا موتلي دورًا رئيسيًا كقائد لمبادرة بريدجتاون ، وهي خطة لإصلاح قروض التنمية، وتقديم الأموال بعد الكوارث المناخية وخفض تكاليف الاقتراض المرتفعة والديون التي تواجهها الدول النامية.
 

إعادة هيكلة الاحتباس الحراري البنك الدولي التمويل العالمي التمويل العالمي الجديد الحد من الفقر الدول النامي الدول الغنية الدول النامية الرئيس الفرنسي الكوارث المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

موضوعات متعلقة

الكرملين يعلق على وصف بايدن لشي بـ الديكتاتور

بيلاروس تتحول إلى دولة خطيرة.. غيرت وضعها الخاص بالحياد النووي

مئات الشركات العالمية تتعهد بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا

مفقودون في أعماق المحيط.. استمرار عمليات البحث عن غواصة تيتانك

لماذا تغادر الشركات ألمانيا وتذهب لدول أخرى

أقوى مطلب لرئيس أوكرانيا.. ووعيد من سوناك لروسيا

سوريا تعانق العالم من جديد.. من يستثمر أولا في دمشق| تقرير

أكبر دولة في العالم اقتصاديا غير مؤهلة بشبكات كهرباء تواكب تغير المناخ

ترشيحاتنا

دونالد ترامب يصف مرشحًا لرئاسة أمريكا بـ الخائن.. ماذا يحدث؟

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

في يوم الانقلاب الصيفي.. إدفو والمعابد المصرية القديمة تشهد ظاهرة فلكية وقت الظهيرة|شاهد

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ