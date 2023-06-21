قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.. ماذا تناقش في فرنسا؟

يجتمع رؤساء دول وقادة أعمال ونشطاء من جميع أنحاء العالم في باريس هذا الأسبوع للبحث عن طرق لإصلاح بنوك التنمية في العالم، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتتناول القمة، مناقشة إعادة هيكلة الديون والحد من الفقر يومي الخميس والجمعة، بينما ستكون قضايا المناخ هي موضوع المؤتمر ، مع وجود ممثلين من الدول النامية من إفريقيا وآسيا في النقاش الرئيسي.

تعرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لانتقادات لعدم وضع تغير المناخ في قرارات الإقراض وهيمنة الدول الغنية مثل الولايات المتحدة، مع استبعاد الدول الأكثر احتياجًا، وعدم مساعدتها من خطر الاحتباس الحراري.

في حين أن هذه هي المشاكل الأساسية التي يجب حلها ، يشك البعض في أن القمة التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستكون قادرة على اتخاذ خطوات كبيرة لتصحيح تلك التحديات.

ومع ذلك ، فإن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد ستجذب ما يقرب من 50 رئيس دولة وحكومة - من ألمانيا والبرازيل والسنغال وزامبيا وأكثر - مع تمثيل أكثر من 100 دولة.

سيلعب رئيس وزراء باربادوس ميا موتلي دورًا رئيسيًا كقائد لمبادرة بريدجتاون ، وهي خطة لإصلاح قروض التنمية، وتقديم الأموال بعد الكوارث المناخية وخفض تكاليف الاقتراض المرتفعة والديون التي تواجهها الدول النامية.

