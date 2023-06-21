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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ليلة شعر Open mic في جمال عبدالناصر ضمن الأنشطة الثقافية خلال الإجازة الصيفية

صدى البلد

يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الخميس 22 يونيو "ليلة شعر - open mic ".
تبدأ الأمسية التى يديرها الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين بتقديم مجموعة من الشعراء الشباب عدد من اعمالهم، بالاضافة الى اتاحة الفرصة لجمهور الحاضرين لتقديم بعض تجاربهم الشعرية، ويختتم اللقاء بتقديم الفنان إبراهيم نصير عدداً من أشهر القصائد المغناة. 
 

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الجدير بالذكر ان "ليلة شعر" هو اللقاء الثاني من سلسلة "لقاء البيت" ، وهو لقاء شهري متنوع يناقش عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، ونقله وإتاحة الفرصة للتجارب و المبادرات الواعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.

جمال عبد الناصر الإجازة الصيفية الأنشطة الثقافية التنمية الثقافية الوعي الثقافي تعزيز الوعي الثقافي

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