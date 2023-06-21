عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد يشارك في قمة "من أجل عقد مالي جديد"

قيس سعيد
قيس سعيد

غادر الرئيس التونسي  قيس سعيّد، بلاده في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، للمشاركة في قمة "من أجل عقد مالي جديد"، التي ستنعقد يومي 22 و23 يونيو الجاري.

وفور وصول قيس سعيد الي المطار الرئاسي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل أن يؤدي تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع سعيد بالمطار الرئاسي بالعوينة، رئيسة الحكومة نجلاء رمضان بودن، والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي.

وتهدف هذه القمة بالأساس، الى ارساء أسس نظام مالي عالمي جديد أكثر عدلا وتضامنا كأولوية مطلقة، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها دول العالم، وفي مقدمتها التغيرات المناخية
والصعوبات المالية والاقتصادية، والتباحث بشأن أنجع السبل الكفيلة بحماية البيئة وزيادة الموارد المالية، تضامنا مع البلدان الأكثر تضررا من هذه التحديات.


ويشارك في هذه القمة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 40 منظمة عالمية و120 منظمة وطنية غير حكومية وأكثر من 70 شريكا من القطاع الخاص.

بيان عاجل من قيس سعيد بشأن توطين المهاجرين في تونس

قيس سعيد : تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين

قيس سعيد تونس فرنسا من أجل عقد مالي جديد الرئيس التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

مصر تؤكد رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي للمواطنين الفلسطينيين

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

موضوعات متعلقة

انقلاب قطار في تونس.. وقرار عاجل من وزير النقل

تونس وليبيا يتعاونان لـ غزو أسواق أفريقيا

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري والقناة الناقلة

الحق اشتري | شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة قبل عيد الأضحى

سقوط مدو لـ كييف.. طيار أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الهجوم المضاد

الاتحاد الأوروبي يعلن تفاصيل الحزمة الـ 11 من العقوبات ضد روسيا

تحركات مكوكية لـ التعاون الدولي .. وتنسيق مع المؤسسات العالمية لتمكين القطاع الخاص وتقديم التمويل المستدام

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ