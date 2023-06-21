كاتب صحفي: الإخوان الإرهابية استولت على حكم مصر في غفلة من الزمن

قال وجدى زين الدين الكاتب الصحفى، أن جماعة الإخوان الأرهابية استولت على حكم مصر فى غفلة ومن الزمن.

وأوضح "زين الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الجماعة الإرهابية كانت تقود مخططا شيطانيا ضد الأمة العربية كلها، وليس مصر فقط.

وأكد الكاتب الصحفى أن جماعة الأخوان الأرهابية لم تترك ملفا إلى وارتكبت جرائم ضده.

وأوضاف أن الـ 12 شهرا التى قضتها الجماعة فى حكم مصر مرت كأنها 12 قرنا، لم يقدر الشعب المصرى أن يقف صامتا.

وأكد الكاتب الصحفى، أنه أثناء فترة حكم الجماعة الإرهابية لمصر انهارت كل مؤسسات الدولة المصرية.