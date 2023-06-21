إيقاف مورينيو.. عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد روما

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا" إيقاف جوزيه مورينيو مدرب روما أربع مباريات في المسابقات الأوروبية بسبب استخدام لغة مسيئة ضد أنتوني تيلور حكم نهائي الدوري الأوروبي.



وبعد خسارة روما في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية بركلات الترجيح، انتقد البرتغالي مورينيو طاقم التحكيم، ما أسفر لاحقا عن تعرض الحكم تيلور وعائلته لمضايقات من مشجعي النادي الإيطالي في مطار بودابست.



وعوقب روما بغرامة 55 ألف يورو (حوالي 63 ألف دولار) ومنعه من بيع التذاكر لمشجعيه في مباراة واحدة خارج أرضه بسبب "إشعال ألعاب نارية وإلقاء مقذوفات" وكذلك ارتكاب "سلوك غير لائق" في النهائي.



وسيكون روما مطالبا أيضا بالتواصل مع الاتحاد المجري لكرة القدم في غضون 30 يوما لإصلاح الأضرار الناتجة عن أفعال المشجعين في الملعب.

ويشارك روما، الذي احتل المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.