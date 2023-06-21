يا جراد السوشيال | انفعال بسمة وهبة على مهاجمي سيدة الفستان الأزرق

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن صاحبة واقعة الفستان الأزرق، قائلة:" إحنا ممكن ننحر بني آدمين من غير سلاح..السوشيال ميديا أصبحت لا تطاق وأصبحت شرا في الأرض وكلها شياطين".



وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”: “السوشيال ميديا كلها شياطين، متابعة:”منذ فترة حدثت واقعة صاحبة الفستان الأزرق، والناس عملوا عليها قضاة وحكماء، والناس انقسمت لجزء معاها وجزء ضدها".



وأكملت: “في ناس قاعدة على السوشيال ميديا عشان يعملوا أصحاب فضيلة وينظروا على الناس، في ناس مالهمش غير أنهم يفضحوا الناس وهما فشله”، متابعة:" ياسمين كانت في فرح وبترقص وسط البنات".



واسترسلت:"احترموا نفسكم يا جراد السوشيال ميديا، عيب، علقوا المشانق لخيري رمضان وهو بيرقص في فرح إبنه"، مضيفة: البنت كانت بترقص لأنها تشعر بمشاعر الفرحة لصديقتها، لكن المدان هو من التقط مقطع الفيديو ونشره على السوشيال ميديا..دا ربنا أمر بالستر".

