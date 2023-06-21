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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فضيحة بايدن.. تحرك عاجل في الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

جو بايدن
جو بايدن

انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، بسبب قرار تزويد الكونجرس ببيانات منقحة بشأن تلقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رشوة محتملة عندما كان نائبا للرئيس.

وكتبت تايلور جرين، في تغريدة على “تويتر”: "بصق كريستوفر راي في وجوهنا وأهان لجنة الرقابة لدينا، ويجبرنا على مشاهدة نسخ معدلة من النماذج غير السرية التي أكدت تلقي جو بايدن لرشوة بقيمة خمسة ملايين دولار".

ووصفت راي بأنه "شرطي سيء يخفي جرائم جو بايدن "، ووصفت ما كان يحدث بأنه "فساد إجرامي في أنقى صوره" وأعلنت عزمها السعي لعزل رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي من منصبه.

وفي وقت سابق، طالبت لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب الأمريكي، مكتب التحقيقات الفيدرالي، بتقديم معلومات غير سرية كجزء من تحقيق اللجنة في رشوة محتملة لـ بايدن.

وكان رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، قال في وقت سابق، إن عائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من المحتمل أن تكون تلقت ما يصل إلى 30 مليون دولار من أفراد أجانب، وهو أعلى بثلاث مرات من التقدير الأولي.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال كومر: "لدينا المزيد من السجلات المصرفية الواردة، سنزيد التقدير 10 مليون هذا الأسبوع… أعتقد أننا سنصل إلى 20-30 مليون دولار”.

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وأضاف عضو الكونجرس الجمهوري أن مصدر المعلومات حول مخططات الفساد المحتملة لعائلة بايدن كان المصدر "الأعلى أجراً والأكثر موثوقية" لمكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي دفعت له الخدمة الخاصة أكثر من 200 ألف دولار.

أشار كومر، نقلاً عن مصادر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن السلطات الأمريكية تلقت تعليمات بـ"التراجع" عن التحقيق المتعلق بانتهاكات عائلة بايدن.

جو بايدن مكتب التحقيقات الفيدرالي الكونجرس مجلس النواب الأمريكي

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