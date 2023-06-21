عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب نفسي يقدم نصائح لعلاج الأرق والتنعّم بـ نوم هادئ | فيديو

الارق
الارق

قدم الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، عددًا من النصائح للقضاء على الأرق والحصول على نوم هادئ.


وأكد المهدي في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc،  أنه يجب الاستعداد للنوم قبل موعده بثلاث ساعات بفاصل والابتعاد عن الأخبار المثيرة للقلق وعدم مناقشة الموضوعات المزعجة أو الدخول في نقاشات حادة أو جدالات كلامية، وتناول عشاء خفيف مكون من زبادي أو فاكهة أو طبق سلاطة، والابتعاد عن تناول المنبهات بعد المغرب.

نهى المهدي عن وجود تلفاز أو لاب توب في غرفة النوم


وأضاف أستاذ الطب النفسي، أنه يجب الاستماع إلى موسيقى هادئة، وممارسة نشاط روحي يساعدني على الهدوء بعد الصراعات اليومية، والاستعانة ببعض الأدعية لتهدئة المخاوف والقلق، والقراءة في المصحف أو كتب دينية.
 

وشدد أستاذ الطب النفسي على ضرورة تهيئة بيئة جيدة لـ النوم عن طريق الاستحمام وارتداء ملابس قطنية ذات ألوان زاهية ونظيفة وتبدل يوميا، واستخدام بعض العطور الهادئة، وتوفير سرير مريح، وأن تكون درجة الحرارة الغرفة معتدلة، التخلص من الرطوبة،  أن يكون الضوء خافتا وغير مباشر،  وألا تكون الغرفة معتمة تماما، وفي حالة استخدام سهراية تكون غير مباشرة.


ونهى المهدي عن وجود تلفاز أو لاب توب داخل غرفة النوم ، معللا بضرورة برمجة المخ ان غرفة النوم مكان للهدوء والراحة والاسترخاء، لا بوجود وسائل للتسلية والترفيه والإزعاج. 

 

 

النوم الدكتورمحمد المهدي الطب النفسي الأرق النوم هادئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

قناص جديد .. نجم الزمالك يعلن مفاجأة لجماهير الفارس الأبيض

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

ترشيحاتنا

تواصل مسلسل الزلّات | تامر أمين يهاجم شيرين بسبب تصريح المايوه

عاجل | الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

صدمة بالأهلي | محمد شريف في خطر والسبب كهربا .. إيه الحكاية

نجم نيوكاسل السابق : محمد صلاح يقود ليفربول في المستقبل

المسدس تعطل.. معيد جامعة طنطا خطط لقتل استاذه بـ 13 طلقة

قناة جزائرية تدّعي طرد سفير الإمارات .. وتدخل عاجل من السلطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ