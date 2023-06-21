طبيب نفسي يقدم نصائح لعلاج الأرق والتنعّم بـ نوم هادئ | فيديو

قدم الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، عددًا من النصائح للقضاء على الأرق والحصول على نوم هادئ.



وأكد المهدي في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc، أنه يجب الاستعداد للنوم قبل موعده بثلاث ساعات بفاصل والابتعاد عن الأخبار المثيرة للقلق وعدم مناقشة الموضوعات المزعجة أو الدخول في نقاشات حادة أو جدالات كلامية، وتناول عشاء خفيف مكون من زبادي أو فاكهة أو طبق سلاطة، والابتعاد عن تناول المنبهات بعد المغرب.

نهى المهدي عن وجود تلفاز أو لاب توب في غرفة النوم



وأضاف أستاذ الطب النفسي، أنه يجب الاستماع إلى موسيقى هادئة، وممارسة نشاط روحي يساعدني على الهدوء بعد الصراعات اليومية، والاستعانة ببعض الأدعية لتهدئة المخاوف والقلق، والقراءة في المصحف أو كتب دينية.



وشدد أستاذ الطب النفسي على ضرورة تهيئة بيئة جيدة لـ النوم عن طريق الاستحمام وارتداء ملابس قطنية ذات ألوان زاهية ونظيفة وتبدل يوميا، واستخدام بعض العطور الهادئة، وتوفير سرير مريح، وأن تكون درجة الحرارة الغرفة معتدلة، التخلص من الرطوبة، أن يكون الضوء خافتا وغير مباشر، وألا تكون الغرفة معتمة تماما، وفي حالة استخدام سهراية تكون غير مباشرة.



ونهى المهدي عن وجود تلفاز أو لاب توب داخل غرفة النوم ، معللا بضرورة برمجة المخ ان غرفة النوم مكان للهدوء والراحة والاسترخاء، لا بوجود وسائل للتسلية والترفيه والإزعاج.