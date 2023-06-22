نشرة الحوادث.. أزمة جديدة لمحمد رمضان وكواليس سقوط راقصة شهيرة ومفاجآت في جريمة طبيب الساحل

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها الحجز على فيلا محمد رمضان والقاء القبض على الراقصة بوسي ومفاجآت جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل.

قرّر قاضي الأمور المستعجلة والتنفيذ بالجيزة، الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بحوالي 9 ملايين جنيه.

قررت النيابة العامة في الجيزة، إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه بعد الاطلاع على تصاريح الرقص الخاصة بها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مقتل اسامة صبور طبيب الساحل عن مفاجآت جديدة حيث تبين من التحريات والتحقيقات ان المتهم الرئيسي أحمد شحتة ليس صديقا للمجني عليه انما مجرد طبيب زميل له تعرف عليه اثناء عملهما سويا في معهد ناصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مقتل أسامة صبور طبيب الساحل عن مفاجآت جديدة حيث تبين من التحريات والتحقيقات ان المجني عليه كان لا يمتلك سوى بطاقتين ائتمانيتين فقط يسحب منهما مبالغ عادية وليست مبالغ طائلة كما اشاع المتهم انه اختطف الطبيب المجني عليه لطلب فدية مبلغ 200 الف دولار من اسرته الثرية.

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة اتهام معيد بكلية طب طنطا بمحاولة الشروع قي قتل أستاذ بالكلية.