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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. أزمة جديدة لمحمد رمضان وكواليس سقوط راقصة شهيرة ومفاجآت في جريمة طبيب الساحل

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها الحجز على فيلا محمد رمضان والقاء القبض على الراقصة بوسي ومفاجآت جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل. 

 

الحجز على فيلا محمد رمضان لتهربه من سداد رسوم قضائية بـ9 ملايين جنيه

 

قرّر قاضي الأمور المستعجلة والتنفيذ بالجيزة، الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بحوالي 9 ملايين جنيه.

 

في التحريض على الفسق | قرار عاجل من النيابة بشأن الراقصة بوسي

 

 

قررت النيابة العامة في الجيزة، إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه بعد الاطلاع على تصاريح الرقص الخاصة بها.

 

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

 

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مقتل اسامة صبور طبيب الساحل عن مفاجآت جديدة حيث تبين من التحريات والتحقيقات ان المتهم الرئيسي أحمد شحتة ليس صديقا للمجني عليه انما مجرد طبيب زميل له تعرف عليه اثناء عملهما سويا في معهد ناصر.

 

دافع مجهول وحلقة مفقودة.. تفاصيل صادمة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

 

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مقتل أسامة صبور طبيب الساحل عن مفاجآت جديدة حيث تبين من التحريات والتحقيقات ان المجني عليه كان لا يمتلك سوى بطاقتين ائتمانيتين فقط يسحب منهما مبالغ عادية وليست مبالغ طائلة كما اشاع المتهم انه اختطف الطبيب المجني عليه لطلب فدية مبلغ 200 الف دولار من اسرته الثرية.

 

المسدس تعطل.. معيد جامعة طنطا خطط لقتل استاذه بـ 13 طلقة

 

 

كشفت النيابة العامة  تفاصيل جديدة في واقعة اتهام معيد بكلية طب طنطا بمحاولة الشروع قي قتل أستاذ بالكلية.

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