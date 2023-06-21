الحجز على فيلا محمد رمضان لتهربه من سداد رسوم قضائية بـ9 ملايين جنيه

قرّر قاضي الأمور المستعجلة والتنفيذ بالجيزة، الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بحوالي 9 ملايين جنيه.

وجاء التنفيذ بالحجز على 27 تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان، وامتنع "رمضان" عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا، فأصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارًا بالكسر وجار دراسته أمنيًا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان قد تعاقد مع إحدى القنوات الفضائية بعقد بقيمة 100 مليون جنيه لتمثيل المسلسلات خلال 5 سنوات، ونص العقد على عدم قيامه بالتمثيل في أي قنوات أخرى، إلا أنه عقب ذلك قام بالإخلال ببنود العقد، فأقامت القناة دعوى ضده، وقدرت الرسوم القضائية ضد الفنان بمبلغ 9 ملايين جنيه.