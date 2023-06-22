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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث الرئاسة: قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا تهدف معالجة الاختلالات الهيكلية

المستشار دكتور أحمد
المستشار دكتور أحمد فهمي

قال المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن القمة الدولية « ميثاق التمويل العالمي الجديد» التي تعقد في العاصمة الفرنسية باريس تعقد على مدى يومين، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقي اليوم رؤساء شركتين فرنسيتين، الشركة الاولي مصنفة تعد ثالث أكبر شركة في العالم في الملاحة البحرية وهناك توسع للشركة في أعمالها بمصر، والرئيس كان قد التقى رئيسها في ميناء الاسكندرية الأسبوع الماضي ، واليوم هو اللقاء الثاني وهذا دليل واضح على جدية الشركة وتعميق التعاون معها، خاصة أنها تقوم بأعمال كبيرة في مصر.

وأضاف فهمي في تصريحاته للوفد الإعلامي المرافق لزيارة الرئيس السيسي في باريس أن الرئيس التقى كذلك رئيس شركة ألستوم، حيث تم بحث التعاون المزيد مع التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد على توطين الصناعة في مصر ونقل الخبرة للعامل المصري، كي يتم الاستفادة من الاستثمار المباشر وكذلك تعليم أبنائنا من تلك الخبرات.

 

وأشار المتحدث الرسمي باسم  رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي لديه يوم حافل  غدا الخميس سيستهله بالمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، وهذه القمة تعقد بمبادرة فرنسية بمشاركة عدد من روساء الدول والحكومات للبلدان النامية والمتقدمة، وتهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية الموجودة بنظام التمويل العالمي، مؤكدا وجود إجماع من كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية على وجود أزمة حقيقية مركبة ومتراكمة بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها وتأثيراتها المتراكمة حاليا، والتي تفوق تأثيراتها أثناء انتشار الفيروس، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التى أدت إلى قصور شديد في سلاسل الإمداد وسوق الغذاء العالمي بالتوازي مع الاختلال الذي حدث بسبب تداعيات جائحة كورونا، وهو ما تسبب فى إقدام دول عظمى على خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد العالمي، وهو رفع أسعار الفائدة 11 مرة متتالية، مما أدى إلى نزوح الكثير من رؤوس أموال من الكثير من دول العالم إلى حيث توجد نسبة الفائدة العالية.

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