زوجة اللاعب حسام غالى تثير الجدل برفقته

شارك زوجة حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الحالي، جمهوره مجموعه من الصور جديدة من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت زوجة حسام غالى هذه الصور احتفالا بعيد زواجهم .

وظهر حسام غالى في الصورة برفقة زوجته، وتألقت مرتدية فستان باللون الاسود السادة وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وأنيقة ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج البسيط الهادئ و تركت شعرها منسدلاً.

حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر الحالي، احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الـ 41، إذ أنه من مواليد 22 أكتوبر عام 1981، ويمتلك قائد الفريق الأحمر السابق سيرة تاريخية مميزة، حتى استحق لقب "الكابيتانو".

واتجه حسام غالي، إلى العمل الإداري بعد اعتزال كرة القدم في 11 مايو 2018، إلى أن تولى منصب عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

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