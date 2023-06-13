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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبوعايد: الأهلي بطلًا لإفريقيا عن جدارة.. ومشهد حسام غالي سيظل عالقا بالأذهان

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن النادي الأهلي استحق لقب دوري الأبطال عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر أصبح يطارد ريال مدريد في صراع النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، مشددا على ان فرحة جماهير الأهلي كانت مضاعفة بسبب صعوبة اللقاء والانتصار على الوداد المغربي.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "علي معلول اصبح يرتبط وجدانيا بالنادي الأهلي، هناك محترفين يصبحون أولاد النادي، وبكاء اللاعب هو بمثابة تأكيد على جدارته وإثبات ذاته وإكمال مسيرته مع الفريق، كما أنه ساهم في صناعة هدف التعادل لعبدالمنعم".

وأضاف: "محمد هاني يقدم مستوى مميز منذ كأس العالم للأندية، وهو يعيش الآن في افضل مستوياته مع الفريق".

وواصل: "مشهد وجود حسام غالي سيظل عالق في الأذهان لسنوات طويلة، خصوصا بعدما ترك الخطيب المنصة لرئيس البعثة ورفض التواجد فيها، لأن الخطيب دائمًا يتعامل بشكل رائع و(بيكبر) اعضاء مجلس إدارة الأهلي".

وزاد: "احترم قرار كولر، بوجود الشناوي أساسيا وعلي لطفي على مقاعد البدلاء، والمدرب لا يتعامل بالعاطفة بل بالمنطق، وتصرف محمد الشناوي مع مصطفى شوبير كان رائعا".

وأتم"جمهور الوداد كان يجهز لاحتفالية وقاموا باطلاق شماريخ كثيرة، والحكم لم يكن على قدر المستوى ولكن اخطائه لم تكن مؤثرة، والأهلي استطاع التعويض في النهاية، ومن الصعب أن يخسر الأهلي البطولة مرتين متتاليتين".

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