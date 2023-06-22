التيك توكر الألماني نويل روبنسون ضيف معكم منى الشاذلي.. قريبا

في حلقة مميزة وخاصة تذاع قريبًا، يحل التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون ضيفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC.

نويل روبنسون في مصر

وكان نويل روبيسون قد وصل إلى مصر منذ عدة أيام لقضاء إجازته، وشارك متابعيه عبر صفحته الرسمية على تيك توك فيديوهات يقوم فيها بتنفيذ رقصته الشهيرة في العديد من المناطق السياحية، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشتهر نويل روبنسون، بقصة شعره الغربية، التي يعتمد عليها في رقصاته التي ينشرها عبر حسابه الشخصي، وزار عدداً كبيرا من الدول حول العالم ومن ضمنها دول عربية.

وتخطت مشاهدات البلوجر الشهير نويل روبنسون الملايين خلال ساعات قليلة فقط من تواجده داخل مصر، حيث نشر العديد من الفيديوهات الترويجية بشوارع القاهرة نالت إعجاب المتابعين حول العالم.

واختار نويل روبنسون مصر كواجهة سياحية مميزة لزيارتها وقضاء العطلة بها وزيارة أماكنها السياحية، كما نشر مقاطع قصيرة لتجرباته المختلفة للأكل المصري والرقص المصري في الشارع ومشاركة الأطفال والباعة والمارة المواقف الطريفة التي اشتهر بها على أنغام أغانٍ مصرية.

ومن أبرز مقاطع الفيديو التي تخطت نصف مليون مشاهدة خلال ساعات، تلك التي صورها بأحد الأحياء الشعبية بالقاهرة مدعيًا خطفه بضاعة من بائع متجول ليتفاجأ البائع بالمُداعبة والرقص من الشاب البالغ من العمر 26 عامًا.

نويل روبنسون

نويل روبنسون ويبلغ من العمر 26 عامًا، من أشهر نجوم التيك توك فقد يتضم حسابه على أكثر من 30 مليون متابع، بالإضافة إلى 3.8 مليون متابع على الانستجرام، وقد اشتهرت فيديوهاته بالرقص وقصة شعره الكيرلي الضخمة.

نويل روبنسون مع منى الشاذلي

نويل روبنسون مع منى الشاذلي

نويل روبنسون مع منى الشاذلي