بصورة نادرة.. شاهد ذكريات محمد عبد المنعم في نادي سموحة

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة صورة للاعب محمد عبد المنعم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و علق فرج عامر علي الصورة كاتبا: نجم الاهلي و المنتخب القومي و الكرة المصرية كلها محمد عبد المنعم عندما كان لاعبا في نادي سموحة .

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم إستعداداً لمواجهة حرس الحدود والمؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير بإستاد مختار التتش ثم أختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي دخل بها المعسكر.

واستقر كولر علي التشكيل الأقرب لخوض مواجهة حرس الحدود حيث سيكون محمد الشناوي حارساً للمرمي وأمامه خالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا.