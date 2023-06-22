تسبب أمراض القلب .. أضرار خطيرة للصلصة المعلبة

تحتوي الصلصات المعلبة عادة على مكونات صناعية مضافة مثل الملح والسكر والمواد الحافظة والملونات الاصطناعية والنكهات الصناعية، وهذه المكونات يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية على الصحة، على الرغم من أنه ليس من الضروري أن تكون كل الصلصات المعلبة ضارة بالصحة.

وقال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدي البلد، إنه من بين الآثار الجانبية الشائعة التي قد تنجم عن تناول الصلصات المعلبة:

1- زيادة مستويات الصوديوم: تحتوي كثير من الصلصات المعلبة على كميات عالية من الملح، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الصوديوم في الجسم، وترتبط هذه الزيادة بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- احتواء بعض الصلصات على السكر: تحتوي بعض الصلصات المعلبة على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

3- احتواء بعض الصلصات على المواد الحافظة: تحتوي بعض الصلصات المعلبة على المواد الحافظة، والتي قد تسبب الحساسية أو الآثار الجانبية الأخرى على الصحة.

4- احتواء بعض الصلصات على النكهات والألوان الاصطناعية: تحتوي بعض الصلصات المعلبة على النكهات والألوان الاصطناعية، والتي قد تسبب بعض الآثار الجانبية على الصحة، مثل الصداع والغثيان والتهيج.

لذلك، يُنصح بالتحلي بالحذر عند تناول الصلصات المعلبة والمحاولة الاعتماد على الصلصات الطبيعية الصحية المصنوعة في المنزل، والتي يمكن تحضيرها بسهولة باستخدام المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل.