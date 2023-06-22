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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توافد القادة المشاركين بالقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد

صدى البلد

عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر لـ توافد القادة المشاركين بالقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس.

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد المقامة في باريس، وفق فضائية “القاهرة الإخبارية” التي نقلت الخبر عن الرئاسة المصرية.

وتنطلق قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، اليوم الخميس، ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

تأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.

 

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