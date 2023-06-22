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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يشارك اليوم في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت قناة إكسترا نيوز، خبر عاجل يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك اليوم في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس.

وقدمت القناة بثا مباشرا لـ توافد القادة المشاركين إلي انعقاد القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد المقامة في باريس، وفق فضائية “القاهرة الإخبارية” التي نقلت الخبر عن الرئاسة المصرية.

تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي بقمة ميثاق التمويل العالمي

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ميثاق مالي عالمي جديد

وتنطلق قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، اليوم الخميس، ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

تأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.

 

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