نجم الأهلي السابق: حسين الشحاب لاعب «مش سوبر».. وسيخسر كثيرًا حال رحيله

أكد معتز إينو، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يوجد لاعب سوبر داخل صفوف المارد الأحمر خلال الوقت الحالي.

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "حسين الشحات ليس لاعبًا سوبر، هو متألق هذا الموسم مع النادي الأهلي وفى بعض الأوقات يكون مؤثرًا ولكن ليس بشكل دائم".

وأضاف: "حسين الشحات سيخسر كثيرا حال رحيله عن النادي الأهلي ويجب أن يحمد الله أنه لاعب فى القلعة الحمراء ويحصل على أى مقابل مادي يمنحه له النادي".

وينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الشهر الجاري، ويحق للاعب الانضمام مجانا لأي نادٍ في الموسم المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

وتبلغ القيمة التسويقية لنجم الأهلي حسين الشحات 700 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.