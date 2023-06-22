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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برتوكول تعاون في مجال التدريب بين قطاع الأعمال والجامعة الأمريكية

صدى البلد

 قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 كان في استقبال الوزير، الدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق مستشار الجامعة، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور لطفي جعفر عميد كلية العلوم والهندسة، وعدد من عمداء الكليات والأساتذة، بحضور رشا عمر مساعد الوزير، ومحمد حسونة مستشار الوزير.

 تفقد الدكتور محمود عصمت، معامل التكنولوجيا وتحويل الأفكار إلى ابتكارات، ووحدة علوم المواد وتحليل البيانات الدقيقة، ومعامل تعقيم وتنظيف الهواء، ومعامل اختبارات العينات الصناعية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ووحدة تطوير الأجهزة الطبية وقياس واختبار المواصفات.

 استمع الدكتور عصمت إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة حول الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة خاصة في مجال إعادة تأهيل الخريجين للوفاء بمتطلبات سوق العمل، وذلك في إطار سياسة عدم الاكتفاء بحصول الطالب على مؤهل واحد وضرورة إكساب الخريجين مهارات متعددة من خلال برامج تم اعتمادها لتحقيق هذا الهدف.

 أكد الدكتور عصمت على ضرورة أن تشمل البرامج التدريبية تقديم الحلول لمشكلات واقعية، وإعداد البرامج للتعامل مع الاحتياجات المختلفة مثل تحديث الصناعة وخفض استهلاك الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الألومنيوم والصلب، وكذلك برامج التدريب على أعمال الصيانة خاصة في خطوط الإنتاج المتقادمة، مشيرا إلى خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير خطوط الإنتاج الموجودة في الشركات التابعة.

 أشاد الدكتور عصمت بالأنظمة التعليمية والبرامج التدريبية داخل الجامعة، مشيرا إلى أهمية توقيع مذكرة للتعاون مع الجامعة للتدريب المتبادل سواء للطلاب في المصانع التابعة للوزارة أو العاملين في الشركات من خلال برامج التدريب التي تقوم بها الجامعة.

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