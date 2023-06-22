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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: ورش عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة بمنظومة الإيصال الإلكتروني

صدى البلد

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية )  بمنظومة الإيصال الإلكتروني يوم الثلاثاء  من كل أسبوع خلال الفترة من 20 يونيو 2023 حتى 11 يوليو 2023 ،  في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا. 

ويأتي ذلك للإجابة علي استفسارات الممولين وشرح كيفية التكامل الفني بين منظومة الممول ومنظومة الايصال الالكتروني ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية )   اعتبارًا من 15 يوليو 2023  .

 وأوضح الدكتور "الضباعني"، أن  تنظيم المصلحة لورش العمل، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني  لتسهيل إنضمامهم للمنظومة. 

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الصادر لهم قرارات إلزام المرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) لمنظومة الإيصال الإلكتروني بحضور الورش الفنية، وبالأخص الفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات(فريق الـIT )  بمؤسسات هؤلاء الممولين لهذه الورش، للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش ، مشيرًا إلى أن الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين هو 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJmYmMyMWItYzNmZS00NTEwLWJlZDctOWMyZmIwM2QxY2Ey%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22c59d1045-ef94-4991-a2c9-4f95dde6bc8e%22%2C%22Oid%22%3A%2248263d74-37ac-48ec-99a4-24cc6550fd9f%22%7D

وقال إنه للاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل

  [email protected]

 كما يمكن الإطلاع على أدلة التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

الالكتروني الحادية عشرة الضرائب المصرية المناقشات الفنية المرحلة الرابعة تكنولوجيا المعلومات رئيس مصلحة الضرائب المصرية رئيس مصلحة الضرائب

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